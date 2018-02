"Linea diretta Venezia-Treviso? Bene. Ma perché è stata cancellata negli anni scorsi?"

"Un plauso sicuramente va fatto, ma chiediamo al direttore generale di Avm, Giovanni Seno, il motivo di questa retromarcia dopo che lo stesso gruppo aveva deciso di tagliare il servizio 6 anni fa". La domanda è di Danilo Scattolin, membro della segreteria di Sgb Trasporti: "Finalmente viene ripristinato il collegamento diretto tra Treviso, Mestre e Venezia - si sottolinea in una nota - Fin dalla sua cancellazione, questo sindacato, alle stesse persone che, pressate dalle amministrazioni comunali, hanno deciso di recedere dalla precedente decisione, cercava di far capire che la scelta oltre che sbagliata era deleteria per l'azienda".

"Motivi economici e ambientali"

Il motivo sarebbe non solo economico, ma anche ambientale: "L'esperienza di anni di lavoro ci ha permesso di comprendere che ogni qualvolta viene effettuata una rottura di carico in una linea, si perdono utenti e si incentiva l'utilizzo del mezzo privato - continua Scattolin - I fatti ci hanno dato ragione. La linea Treviso – Venezia d'autobus aveva perso una enorme quantità di utenti, con grave perdita economica per AVM; il servizio ferroviario non riusciva a dare risposte adeguate all'utenza, e l'utilizzo del mezzo privato in questo ultimo periodo era aumentato sensibilmente".

"Ora linea diretta con Mestre"

Nella lettera aperta si confida anche sul ripristino della linea diretta, senza rotture di carico, tra Treviso e Mestre: "Chiediamo ad Avm un po' di umiltà - si conclude - dando ascolto a chi non avrà titoli di studio da esibire ma sicuramente un contatto diretto con la realtà di tutti i giorni"