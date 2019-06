Lite in una pizzeria d'asporto, una persona accoltellata

Un litigio scoppiato oggi, all'interno di una pizzeria d'asporto, verso le 13.30 in piazza Milano a Jesolo, è sfociato in un accoltellamento. Ad avere la peggio un uomo di origini egiziane, rimasto ferito alla spalla, ma non in maniera grave.

Lite di famiglia

Il diverbio, secondo i carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe scaturito per questioni legate all'affitto dell'immobile, nell'ambito della stessa cerchia famigliare di origine egiziana, ma i militari stanno ricostruendo i motivi. Un lavoratore della pizzeria si sarebbe inserito nell'alterco iniziato fra il gestore e un'altra persona, finendo per rimanere coinvolto e venendo ferito a una spalla in modo non grave. Soccorso dai sanitari del Suem 118 è stato medicato con una prognosi di 25 giorni. L'autore del fatto verrà denunciato per lesioni personali.