Lite in casa tra madre e figlio, il ragazzo arrestato per spaccio

C'era una lite familiare in corso. Molto trambusto, tanto che qualcuno ha chiamato i carabinieri. La pattuglia è arrivata sul posto poco dopo, in un'abitazione a San Stino di Livenza, nel pomeriggio di domenica. Lì hanno trovato i litiganti, ovvero una signora di mezza età e il figlio, un 21enne apprendista operaio. Dalla donna hanno saputo che il giovane fa uso di droghe e che lei aveva tentato varie volte di convincerlo a smettere, ma invano. Proprio questa situazione di tensione era la causa dell'alterco.

A quel punto i militari hanno eseguito una perquisizione dell'abitazione, trovando nascosti qua e là alcuni quantitativi di marijuana a hashish, già suddivisi per la vendita; inoltre, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Quanto basta per accusare il ragazzo del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e arrestarlo.