Lite tra un turista e un gondoliere, il video diventa virale

Centinaia di condivisioni a poche ore dalla pubblicazione. Sta facendo il giro del web il filmato girato nei giorni scorsi a Venezia e che ha immortalato un'accesa lite tra un gondoliere e un turista. Teatro della scena, la zona delle Mercerie tra Rialto e piazza San Marco.

I video

Nel filmato si vedono un gondoliere e un uomo, verosimilmente un turista, discutere in maniera piuttosto agitata. Il visitatore, poi, si avvicina al gondoliere con fare minaccioso e gli dà una testata. Il video si interrompe, ma nel secondo filmato si nota una zuffa con delle persone a terra, e probabilmente è ciò che è successo negli attimi successivi.

Il motivo della lite

Non è chiaro cosa abbia fatto scatenare la lite. All'origine della discussione poi degenerata, secondo alcune testimonianze potrebbe esserci un rimprovero da parte del gondoliere nei confronti del turista che voleva scattare una foto in un'area off limits.