Dalle parole passano alle mani, lite tra giovani a bordo. E il treno resta fermo per mezz'ora

Una lite nata per futili motivi, che ha creato grossi disagi ai pendolari. È quella scattata nella serata di lunedì, attorno alle 20.50, a bordo del treno che da Venezia viaggiava in direzione di Bassano del Grappa (Vicenza). A segnalare che gli animi si erano surriscaldati troppo all'interno del convoglio è stato un passeggero che si trovava lì a due passi e ha assistito alla scena, non ci ha pensato su due volte e ha contattato la sala operativa del 113.

Dalle parole alle mani

Gli animi dei giovani, infatti, si erano surriscaldati a tal punto che dopo essersi presi a male parole, sono passati allo step successivo, non lesinando aggressività e mettendosi le mani addosso. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati, il treno era in sosta nella stazione di Maerne Martellago. Compito dei poliziotti è stato quindi quello di calmare gli animi e riportare la situazione alla calma. Inevitabili le lamentele dei passeggeri, che per una ragazzata hanno dovuto viaggiare su un treno con circa 30 minuti di ritardo accumulato.