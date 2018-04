Salzano, scoppia lite furibonda a Pasqua per una donna: in due finiscono all'ospedale

Carabinieri allertati la mattina di Pasqua in via Dante Alighieri, a Salzano, per una lite scoppiata fra cittadini stranieri, richiedenti asilo, alloggiati nello stesso appartamento dove il fatto è accaduto. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine i vicini di casa, preoccupati per il fragore e il forte trambusto causato dal litigio scoppiato, pare, "per questioni di corna".

Gelosia

Potrebbe essere stata la gelosia a portare allo scontro i due uomini, che arrivando alle mani si sono entrambi feriti. Accompagnati all'ospedale di Mirano, per accertamenti, erano in stato di coscienza e comunque in grado di sostenersi sulle proprie gambe. Brutto risveglio per i vicini di casa, molto preoccupati per la quiete bruscamente interrotta dal pesante scontro, terminato in strada, davanti all'abitazione. Un alloggio che darebbe riparo a 9 persone, straniere e in attesa di permesso di soggiorno.

