Niente stipendio, nervi a pezzi: scoppia la lite

Tensione fra lavoratori della ditta New World Service, sub-appalto della Fincantieri di Marghera, giovedi pomeriggio. La lite è scoppiata davanti alla sede della Cgil di Ca' Marcello a Mestre. «Solo per l’intervento degli operatori del sindacato e successivamente delle forze dell’ordine si è ristabilita una situazione di normalità - scrive la sigla Fiom dei Metalmeccanici veneziani - Una situazione che si trascina da diversi mesi. Stigmatizziamo qualsiasi comportamento violento, ma tale condizione si è determinata per il fatto le persone in questione da mesi non percepiscono le retribuzioni e non hanno di che dar da mangiare alle proprie famiglie», si legge nella nota sindacale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Paura e preoccupazione

«Le società interessate Isolfin e Fincantieri - scrive Fiom - sono a conoscenza del problema, così come le istituzioni del territorio. Ma ciò che si è verificato è un rimpallo di responsabilità. Il problema è numericamente rilevante ed è urgente trovare un rimedio». I dipendenti della società in appalto, che al momento sono coinvolti in questa situazione, sono 120. Fincantieri ora sta riprendendo le attività, ripartirà anche la New World Service. Ma resta il dramma che rischia di aggravarsi nei prossimi giorni, quando questi lavoratori rientreranno con tutte le preoccupazioni derivanti dall’emergenza epidemiologica e dal mancato pagamento degli stipendi. Si rischiano scintille, fanno capire i metalmeccanici. «Sembrano storie dell’altro mondo - conclude Fiom Cgil - ma si stanno verificando a casa nostra, nella più grande azienda del Veneto, la Fincantieri di Marghera».