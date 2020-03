Crescono contagiati e ricoveri | DIRETTA

Sono arrivati a 1937 i contagi da Covid-19 in Veneto, 264 più di ieri. Il dato è riferito all'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero, alle 8.30 di sabato 14 marzo. Solo nella provincia di Venezia sono 282 gli infetti (+26); 529 a Padova (+79) cui si aggiungono gli 82 di Vo', 376 a Treviso (+38), 275 a Verona (+36), 164 a Vicenza (+21). Sono infine 78 a Belluno i contagiati (+12) e 27 a Rovigo (+11). Le persone ricoverate negli ospedali della provincia sono in totale 101: 68 in area non critica e 33 in terapia intensiva.

Il dato a cui fare attenzione è quello dell'importante aumento dei ricoveri nell'ultima settimana, un dato che salirà ancora nei prossimi giorni. Sono numeri preoccupanti perché i pazienti ricoverati richiedono cure particolari e prolungate, l'impiego di spazi e strumentazione specialistica, grandi sforzi da parte del personale ospedaliero già sovraccarico di lavoro. La Regione sta lavorando per creare nuovi posti letto e soprattutto per acquisire la strumentazione specialistica necessaria, che scarseggia.

Ospedali in difficoltà

Con il passare dei giorni è cambiato il rapporto tra il numero dei ricoverati in terapia intensiva e quello dei pazienti in area non critica. Nei primi giorni quasi tutte le persone colpite dal virus erano già gravemente malate per patologie pregresse e per tutte loro è stato necessario ricorrere alla terapia intensiva. In queste ore, invece, si vede "il volto reale" dell'epidemia, con una grande quantità di persone inizialmente sane che vengono infettate e sviluppano sintomi simili a quelli di una grave influenza. Queste persone vengono curate nelle aree "non critiche", ma c'è comunque la possibilità che le loro condizioni diventino più gravi.