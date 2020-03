In Veneto 1318 persone contagiate, 205 in provincia di Venezia | DIRETTA

Più 269 casi rispetto a ieri. Il numero di persone positive al coronavirus alle 7.30 di questa mattina, mercoledì 12 marzo, è salito a 1318 in Veneto. Sono 205 in tutto nella provincia di Venezia. Sono in tutto 24 le persone ricoverate in Terapia intensiva negli ospedali veneziani. Undici a Mestre (-4); 5 al Civile di Venezia (+2); 7 a Mirano (+2) e 1 a Jesolo (+1).

L'ultima stretta del Governo ha portato, da oggi 12 marzo, alla chiusura di tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio. Restano aperti i negozi di generi alimentari, prima necessità, farmacie e parafarmacie.

Ore 12