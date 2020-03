Coronavirus: 1595 contagiati nel Veneto, 248 in provincia di Venezia | DIRETTA

Sono salite a 1595 le persone positive al coronavirus nel Veneto. Nella provincia di Venezia, alle 7.30 di oggi, venerdì 13 marzo, risultano 248 contagiati, 28 in più rispetto a ieri. A Padova il totale tocca quota 441, a Treviso 327. Seguono la nostra provincia, Verona con 210 infetti, Vicenza (141), Belluno (59) e Rovigo (16).

Ricoveri per coronavirus

Negli ospedali della provincia di Venezia risultano ricoverati un totale di 88 pazienti: 31 in terapia intensiva e 57 in area non critica. Il dato più significativo è che negli ultimi due giorni c'è stato un importante aumento dei ricoveri, e questo dato salirà ancora nei prossimi giorni. Nel territorio della Ulss 3 (Venezia, Mestre, Miranese) erano 54 il 10 marzo, mentre ieri sera, 12 marzo, erano aumentati a 85. Solo ieri si registrava un +14 a Mestre e un +11 a Mirano. Sono numeri preoccupanti perché i pazienti ricoverati richiedono cure particolari e prolungate, l'impiego di spazi e strumentazione specialistica, grandi sforzi da parte del personale ospedaliero già sovraccarico di lavoro.

Ospedali in difficoltà

Con il passare dei giorni è cambiato il rapporto tra il numero dei ricoverati in terapia intensiva e quello dei pazienti in area non critica. Nei primi giorni quasi tutte le persone colpite dal virus erano già gravemente malate per patologie pregresse e per tutte loro è stato necessario ricorrere alla terapia intensiva. In queste ore, invece, si vede "il volto reale" dell'epidemia, con una grande quantità di persone inizialmente sane che vengono infettate e sviluppano sintomi simili a quelli di una grave influenza. Queste persone vengono curate nelle aree "non critiche", ma c'è comunque la possibilità che le loro condizioni diventino più gravi.