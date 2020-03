Cresce il numero dei positivi, quasi 10mila in isolamento domiciliare in Veneto | DIRETTA

L'ultimo bollettino di Azienda Zero sui contagi da coronavirus, emesso questa mattina alle 8, parla di 3214 persone positive in Veneto (+291 rispetto a ieri sera). Stando alla sola provincia di Venezia, gli infetti sono 426 (+24); il quadro complessivo, invece, ne vede 800 a Padova (+77), con il cluster di Vo' fermo a 82 ormai da diversi giorni, 591 a Treviso (+48), 626 a Verona (+79), 393 a Vicenza (+23), 140 a Belluno (+24) e 33 a Rovigo (+5). Sono invece 9419, ad oggi, le persone in isolamento fiduciario, tra persone positive e loro contatti (1853 nel Veneziano).

Guardando agli ospedali veneziani, sono in tutto 154 le persone ricoverate, di cui 45 in terapia intensiva. All'ospedale dell'Angelo di Mestre si contano 54 pazienti, 17 al Civile di Venezia, 23 a Mirano, 33 a Dolo, 1 a Chioggia, 26 a Jesolo. Deceduta una persona ricoverata in terapia intensiva a Mirano.

In generale, il dato a cui fare attenzione è quello dell'importante aumento dei ricoveri nell'ultima settimana, un dato che probabilmente salirà ancora nei prossimi giorni. Sono numeri preoccupanti perché i pazienti ricoverati richiedono cure particolari e prolungate, l'impiego di spazi e strumentazione specialistica, grandi sforzi da parte del personale ospedaliero già sovraccarico di lavoro. La Regione sta lavorando per creare nuovi posti letto, che sono limitati, e soprattutto per acquisire la strumentazione specialistica necessaria, che scarseggia. È necessario, per limitare il più possibile la diffusione del virus e quindi i ricoveri, che tutti rispettino la regola di uscire di casa solo per lo stretto indispensabile, evitando di entrare a contatto con altre persone.

Ospedali in difficoltà

Con il passare dei giorni è cambiato il rapporto tra il numero dei ricoverati in terapia intensiva e quello dei pazienti in area non critica. Nei primi giorni quasi tutte le persone colpite dal virus erano già gravemente malate per patologie pregresse e per tutte loro è stato necessario ricorrere alla terapia intensiva. In queste ore, invece, si vede "il volto reale" dell'epidemia, con una grande quantità di persone inizialmente sane che vengono infettate e sviluppano sintomi simili a quelli di una grave influenza. Questi pazienti vengono curati nelle aree "non critiche": molti guariscono, grazie alle cure e al naturale decorso della malattia, ma ci vogliono diversi giorni. Altri, invece, possono peggiorare.