L'imprenditore Loris Colusso trovato morto nel Danubio

E' stato trovato morto Loris Colusso, 67enne di San Michele al Tagliamento dove, in passato, era stato anche vicesindaco, che da qualche giorno risultava scomparso in Slovacchia. L'uomo, imprenditore, viveva da quasi vent'anni a Bratislava e a dare l'annuncio del tragico epilogo è stata la figlia, Selena.

Come riportano i quotidiani locali, Colusso avrebbe mandato una mail ad alcuni suoi collaboratori nei giorni precedenti alla scomparsa, spiegando che si sentiva in pericolo. I destinatari della lettera e la famiglia dell'imprenditore si sono rivolti ai carabinieri della compagnia di Portogruaro e alla polizia di Bratislava. Con quest'ultima è in contatto la Farnesina, per cercare di comprendere cosa sia accaduto. Dopo alcuni giorni di scomparsa, infatti, il corpo del 67enne è stato trovato senza vita nel Danubio, nei pressi della diga di Gabcikovo.

