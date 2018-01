Gioielli trafugati a Palazzo Ducale, Luca Zaia: "Una figuraccia a livello internazionale"

"Prendo atto di quello che è accaduto. La figuraccia ormai l'abbiamo fatta a livello internazionale". Commenta in questo modo il presidente della Regione, Luca Zaia, furto di gioielli dalla mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja, la Collezione Al Thani" di Palazzo Ducale. "Io non me ne intendo, so semplicemente che sembra siano spariti 3 milioni di euro di gioielli. Mi risulta che abbiano caricato le valigie e se siano andati con gli altri preziosi". Il titolare di Palazzo Balbi ha fiducia nel lavoro degli inquirenti: "Spero che le forze dell'ordine assicurino alla giustizia questi malavitosi - ha sottolineato - mi sono fatto l'idea che siano stati molto efficienti, dei ladri veri".

"Standard e protocolli rispettati"

Intanto l'eco dell'accaduto continua a rimbombare tra le sale di uno dei luoghi simbolo della Serenissima: "In questi giorni, i vertici e lo staff della Fondazione Musei Civici hanno operato attente verifiche al proprio interno e - come confermato anche dalla Questura – è possibile affermare che tutte le procedure attuate per la mostra a Palazzo Ducale, in termini organizzativi e di sicurezza, hanno rispettato i protocolli definiti per il progetto con i partner e con la Questura di Venezia, in rapporto all'importanza delle opere esposte - si dichiara in una nota della Fondazione Musei Civici - esprimiamo la nostra piena fiducia nel lavoro degli inquirenti".