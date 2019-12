Luci e addobbi irregolari sequestrati dalla guardia di finanza

La guardia di finanza ha sequestrato 13.600 articoli irregolari che erano stati messi in vendita in due esercizi gestiti da imprenditori di origine cinese di Chioggia e Cavarzere. In parte i prodotti erano privi dell’etichettatura obbligatoria, in parte ce l'avevano ma non era completa. Tra il materiale sequestrato, il cui valore commerciale ammonta a circa 40 mila euro, ci sono prodotti per la casa e addobbi natalizi, comprese anche alcune luminarie a led prive del marchio CE. I responsabili sono stati segnalati alle autorità amministrative per l’irrogazione delle relative multe.