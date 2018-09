Sorpreso in compagnia di alcuni pregiudicati: arrestato Luciano Maritan

Poteva uscire di casa, ma solo in determinate fasce orarie. Quando i carabinieri lo hanno intercettato nei pressi di un bar, sebbene fosse in orario consentito era in compagnia di alcuni pregiudicati. Questo è stato sufficiente a far scattare le manette per Luciano Maritan, nipote dell’ex braccio destro di Felice Maniero, Silvano, che da alcune settimane si trovava in regime di arresti domiciliari.

Maritan, 53 anni di San Donà, è stato sorpreso giovedì a San Donà e il giorno successivo è stato accompagnato in carcere. L’uomo era ai domiciliari dopo che nei suoi confronti era stata rigettata la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e doveva scontare una pena di un anno per reati commessi tra il 2009 e il 2013, tra cui il traffico di droga.