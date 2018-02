"M'illumino di meno - workshop e aperitivo a lume di candela"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"M'ILLUMINO DI MENO 23 febbraio dalle 17 IL NEGOZIO AQUA ALTRA ACCENDERA' LE LUCI CON L'ENERGIA DI UNA BICICLETTA

In sella a una bici per tenere accese le luci del negozio: lo faranno soci, volontari e tutti quelli che vorranno partecipare, venerdì 23, all'iniziativa M'illumino di meno, cui aderisce anche la cooperativa Aqua Altra. Nella bottega equosolidale di Campo Santa Margherita, sarà allestita una speciale bicicletta, le cui pedalate serviranno a tenere accese le luci. E' questo un modo per sensibilizzare la popolazione sul tema del risparmio energetico: la campagna "M'illumino di meno", nella Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, è stata lanciata qualche anno fa dalla trasmissione di Radio2 Caterpillar e Aqua Altra vi ha subito aderito. L'appuntamento è a partire dalle 17, non solo con le pedalate, ma anche con un workshop dedicato alla fabbricazione delle candele a olio: basterà portare con sé un bicchierino di vetro e il resto sarà realizzato sul momento. Alle 18 è invece in programma l'aperitivo equosolidale a lume di candela. Ore 17: workshop candele a olio Ore 18: aperitivo equosolidale

Informazioni: info.aquaaltra@gmail.com oppure sulla pagina Fb www.facebook.com/aqua.altra.venezia.commercio.equosolidale".