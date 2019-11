Madre e figlio trovati morti a Venezia: sospetta intossicazione da monossido

Una donna di 72 anni, N.F. e il figlio di 43, F.C., sono stati trovati morti venerdì pomeriggio all'interno di un appartamento a Venezia nel sestiere di Castello, lungo Fondamenta San Giuseppe, a due passi dalla serra dei Giardini. La prima ipotesi è che le cause del decesso siano riconducibili a un'intossicazione da monossido di carbonio. Anche il gattino che viveva nell'abitazione è morto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno effettuando un sopralluogo con gli uomini del nucleo Nbcr di Mestre insieme ai carabinieri per comprendere cosa sia accaduto. Pare che da qualche giorno l'uomo, che risiede a Mestre, fosse tornato nella casa della mamma e stesse passando le notti lì, forse per il timore di lasciarla sola in questi giorni di acqua alta.