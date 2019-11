Madre e figlio morti per il monossido, colpa di un tubo usurato

Quel tubo era danneggiato da tempo. Anni, probabilmente. Ed è proprio quello che avrebbe causato un malfunzionamento della caldaia e, di conseguenza, una fuga di monossido di carbonio. E' per questo, secondo le prime verifiche, che sarebbero morti Fabio Canciani e la mamma Nadia Funes, 43 e 72 anni, trovati senza vita venerdì pomeriggio nell'appartamento in cui vivevano in Fondamenta San Giuseppe, nel sestiere di Castello a Venezia.

Un collega e un amico dell'uomo, che non era arrivato al lavoro (era impiegato all'hotel Abbazia), si sono recati a controllare e una volta aperta la porta della casa hanno scoperto i corpi di Nadia e Fabio. Per entrambi non c'era più niente da fare e con loro era morto anche il gattino che avevano. La procura non ha disposto l'autopsia, visto che la dinamica di ciò che è successo è stata chiarita. Nei prossimi giorni verrà fissata la data dei funerali.