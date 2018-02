"Acquilone, sciaquare e squola": maestra caccia via i giornalisti: "Chiamo i carabinieri"

Insegnava a 39 bambini di prima elementare alla scuola Papa Sarto di Veternigo, ma ha perduto l'incarico nel 2015 per "incapacità didattica", vedendosi poi bocciare anche il ricorso in quesi giorni. A raccontare alcuni degli errori grammaticali, la preside dell'istituto, costretta a prendere provvedimenti: "Una parola semplice come 'italiano', scritta con due 't', e uno scolaro che dopo, questi episodi, chiede a casa se per caso la maestra fosse straniera". L'insegnante ha mandato via i giornalisti Mediaset, che volevano intervistarla, minacciando di chiamare le forze dell'ordine

Le famiglie per protestare contro la situazione, nel corso dell'anno scolastico hanno tenuto i figli a casa per una settimana. Il ricorso al licenziamento è stato rigettato dalla magistratura in questi giorni. Il servizio Mediaset di Mattino Cinque, dall'inizio fino al primo minuto e mezzo.