'Ndrangheta in Veneto, operazione dell'Arma: 33 in manette, sequestri per 3 milioni

I carabinieri del Ros di Padova, con il supporto dell'Arma territoriale in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Calabria, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Venezia nei confronti di 33 persone per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura e riciclaggio.

Sequestri per 3 milioni

Numerose le perquisizioni e i sequestri di beni mobili e immobili, per un valore complessivo di 3 milioni di euro. I dettagli dell'operazione "Taurus" saranno illustrati alla stampa nel corso di una conferenza stampa in procura a Venezia, alla presenza del procuratore Bruno Cherchi.

