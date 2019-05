Torna “A maggio mi affido”, la campagna promozionale di sensibilizzazione alla solidarietà e all’affido familiare

Al via la terza edizione di “A maggio mi affido”, la campagna di sensibilizzazione alla solidarietà e all’affido familiare promossa nell’ambito della sessione primaverile dell’oramai consolidata manifestazione per i diritti dei bambini “Dritti sui Diritti”.

L'iniziativa

L’iniziativa, che prenderà il via sabato 4 maggio, alle ore 17.30 in Calle Corte Legrenzi 37 a Mestre, alla presenza dell’assessore comunale alla Coesione sociale, proporrà per tutto il mese di maggio attività, eventi, incontri per adulti e bambini, testimonianze di genitori affidatari sul tema della solidarietà familiare, diretta a coloro che, ancora minorenni, vivono in contesti familiari fragili. L’affido familiare prevede infatti l’accoglienza di un bambino o ragazzo nella propria casa per alcune ore del giorno, per alcuni giorni alla settimana, o anche per un periodo più o meno lungo della vita del minore. L’obiettivo è quello di permettere al bambino o al ragazzo di poter godere del sostegno educativo di una famiglia o di una singola persona che, per un certo periodo di tempo, lo affianca nel percorso di crescita in modi diversi: dall’aiuto per i compiti scolastici al fare una gita insieme, fino alla più significativa esperienza dell’affido familiare vero e proprio.

Altre iniziative

Sempre nel mese di maggio, venerdì 10 e sabato 11, il terzo anniversario dall’intitolazione della Riviera Diritti dei bambini sarà festeggiato con attività e spettacoli rivolti ai più piccoli. “A maggio mi affido” è promosso dal comune di Venezia - assessorato alla Coesione sociale e allo Sviluppo economico, in collaborazione con numerosi soggetti del mondo dell’associazionismo, del volontariato e del terzo settore.