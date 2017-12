Neonata abbandonata, la mail agli istituti: "Gravidanze sospette tra le studentesse?"

"Nelle vostre scuole si sono verificate, da parte di studentesse, casi di abbandoni o assenze di rilievo o altre situazioni (interventi, ricoveri, ecc) che possano aver indotto a ritenere trattarsi di gravidanze (magari celate) nel primo caso oppure postumi da parto nel secondo?". Questa la mail che gira nelle ultime ore e che ha messo in fibrillazione i dirigenti scolastici in Toscana. Secondo La Repubblica, i presidi degli istituti toscani avrebbero ricevuto il messaggio in cui si chiedeva di segnalare eventuali situazioni di gravidanza da parte delle studentesse a seguito dell'inchiesta della procura di Venezia sul ritrovamento, lo scorso 4 novembre, del corpicino di una neonata abbandonato a Musile dentro un sacchetto dell'immondizia.

Richiesta di delucidazioni

Le indagini, infatti, avrebbero portato alla richiesta a diversi enti, tra cui l'ufficio regionale scolastico toscano. Nel mirino degli inquirenti ci sono gli abbandoni, i ricoveri che possano aver portato a pensare a gravidanze celate o a parti. A fronte dell'inconsueta richiesta, alcuni presidi hanno chiesto delucidazioni all'ufficio preposto, che ha spiegato come non ci fosse al cuna volontà di raccogliere informazioni sulla vita delle studentesse.