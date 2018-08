Si sente male mentre è in acqua a Cavallino: muore un 70enne turista tedesco

Tragedia domenica pomeriggio nella zona di Cavallino Treporti: un turista tedesco ultrasettantenne, si è sentito male mentre si trovava in spiaggia.

Il malore

Il malore attorno alle 17.30 nella spiaggia del litorale veneziano, all'altezza di Soleado. L'uomo, probabilmente a causa del caldo soffocante, si è sentito improvvisamente male mentre stava entrando in acqua per fare il bagno. Immediata la segnalazione agli uomini del Suem che sono intervenuti sul posto. L'infarto che lo ha colto, non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso degli uomini del Suem. Il turista è stato trasportato nella camera mortuaria dell'ospedale di Jesolo.