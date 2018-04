Collassa per strada per un malore: intervento dei sanitari con ambulanza e automedica

E' collassata all'improvviso proprio mentre si trovava all'altezza del ponte di via Zinelli a Dolo, in uno dei punti cruciali della viabilità del paese della Riviera del Brenta. Preoccupazione poco prima delle 9 di lunedì per le condizioni di un'anziana che all'improvviso ha perso i sensi per un malore.

Traffico bloccato

Per permettere i soccorsi, per il tempo necessario, il transito in alcune corsie della strada che si interseca sulla strada regionale 11 è stato interdetto, determinando non pochi disagi in pieno orario di punta. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, con l'ausilio anche dell'automedica del Suem 118. All'inizio la sventurata è stata sottoposta ai primi accertamenti a bordo del mezzo sanitario, dopodiché è stata trasportata (a sirene spiegate) all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove sono continuati gli accertamenti. La paziente avrebbe raggiunto il pronto soccorso in codice giallo, dunque non in pericolo di vita. La prima ipotesi è che a causare il collasso possano essere stati dei problemi a livello cerebrale.