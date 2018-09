Malore improvviso, perde la vita una ragazza di 21 anni

Una crisi respiratoria, forse. Un malore che non le ha lasciato scampo. Era nel suo letto, stava dormendo quando si è sentita male. Il papà ha sentito che respirava male e l’ha raggiunta. Qualche minuto più tardi è arrivata l’ambulanza, ma tutti i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Il cuore di Vanessa Favaro, 21enne di Scorzè, ha smesso di battere nella notte tra domenica e lunedì.

All’origine della sua morte ci sarebbe un improvviso malore, forse collegato a una patologia pregressa: l’asma. La ragazza viveva insieme ai suoi genitori in via Milano. Proprio qui, nel cuore della notte, si è sentita male. I soccorritori, però, al loro arrivo non hanno potuto fare nulla. Sul posto, per un sopralluogo, sono intervenuti anche i carabinieri. Nei prossimi giorni sarà fissata la data del funerale.