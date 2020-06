Operaio si sente male e resta bloccato nel cassone, salvato dai vigili del fuoco

Si è sentito male ed è rimasto bloccato all'interno del cassone di un semirimorchio. i vigili del fuoco venerdì mattina hanno messo in salvo un operaio che intorno alle 11.30 ha accusato un malore al terminal rinfuse di Marghera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo era intento a chiudere la centina di copertura di un rimorchio adibito a trasporto materiale ferroso quando si è sentito male, rimanendo così intrappolato nel cassone. I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autoscala e sette operatori, hanno raggiunto l'operaio e dopo le prime cure del Suem è stato adagiato sulla barella dell’autoscala e portato a terra per essere trasferito in ambulanza in ospedale.