Si sente male sul ponte della Libertà, portato all'Angelo: traffico tornato quasi normale

La polizia municipale è intervenuta sul ponte della Libertà dopo mezzogiorno di martedì, in direzione Mestre, a causa delle operazioni di soccorso a una persona vittima di un malore. Sul posto anche il Suem 118 per la presa in carico dell'uomo colpito da arresto cardiaco, che è stato rianimato. Verso le 13 il traffico è tornato lentamete alla normalità.

Chi è

Il paziente, di nazionalità israeliana, poco più che 50enne, si trovava a Venezia insieme ad altri connazionali che viaggiavano su due auto a noleggio. Non si sa se stesse guidando nel momento in cui si èsentito male. Portato al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo verrà ricoverato e sarà tenuto in osservazione nelle prossime ore.