Malori alla messa della Vigilia di Natale, una decina di casi accertati nel Veneziano

Si sentono male durante la Santa Messa della Vigilia di Natale. Circa dieci fedeli sono dovuti ricorrere domenica mattina alle cure dei sanitari per dei malori avvenuti durante la celebrazione della funzione.

I MALORI

Come informa l'ente ospedaliero, i casi accertati non sono in realtà moltissimi e riguardano tutta la cintura veneziana. Si è trattato per lo più di anziani che hanno temporaneamente perso i sensi o hanno avuto bisogno di assistenza medica. In pochissimi hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza, il 70% si è recato spontaneamente al pronto soccorso per i controlli del caso. Secondo l'ente ospedaliero il fenomeno non è nuovo ma è solo amplificato a causa delle festività che ha fatto sì che ci fosse una percentuale maggiore di persone presenti alla celebrazione.