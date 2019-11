Maltempo, attenzione per i fiumi. Acqua alta ancora sostenuta

Maltempo, pioggia e venti di scirocco: sale l'attenzione per i fiumi in Veneto. La protezione civile regionale, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un nuovo bollettino che conferma lo stato di criticità idraulica. È allerta rossa sul Veneto centro-settentrionale, sabato 16 novembre. Tempo perturbato e precipitazioni diffuse anche sabato pomeriggio e domenica, con rinforzi di vento e precipitazioni anche abbondanti. Lunedì, nella prima metà della giornata, alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura attese alcune nebbie, in dissolvimento nel corso della mattinata. Caleranno le temperature.

Marea e ripresa delle attività

Si andrà abbassando anche l'acqua alta a Venezia, stando alle previsioni del Centro maree del Comune di Venezia. Al momento i grafici non mostrano punte straordinarie. Quando ci saranno, 4 volte in 48 ore, si andrà sopra i 100 centimetri. L'università Ca' Foscari di Venezia riapre i battenti, lunedì 18 novembre. Le scuole non sabato, ma dall'inizio della prossima settimana, provano ad andare verso la normalità. Rinviato a domenica primo dicembre il corteo acqueo per la Madonna della Salute, che era stato programmato per domenica prossima.