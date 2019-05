Maltempo e piogge a Chioggia: i punti più bassi della città finiscono sott'acqua

Un grosso volume di pioggia in un quarto d'ora, situazione di solito chiamata "bomba d'acqua", e a Chioggia sabato pomeriggio i punti più bassi della città finiscono allagati. Segnalazioni dalle vie del centro, ma anche da Borgo San Giovanni e da Ridotto Madonna, vicino alla rotonda dell'ospedale. Momenti di sofferenza per i residenti al piano terra, per i negozianti e i possessori di garage seminterrati: qualcuno ha chiesto l'intervento con le pompe della protezione civile per togliere l'acqua dagli scantinati. Qualche strada chiusa temporaneamente al traffico da parte della polizia locale, ma solo per una migliore gestione della circolazione. Segnalazioni giunte anche dall'ospedale cittadino, in particolare per allagamenti al reparto di Radiologia: l'attività ospedaliera, comunque, non è mai stata interrotta e la situazione è stata riportata velocemente alla normalità.

Richieste d'aiuto

«Una grande preoccupazione, accelerata anche dalle notizie circolate sui social, ma fortunatamente senza danni importanti. Parliamo di 15 centimetri al massimo di acqua che per qualche ora è defluita più lentamente», spiegano gli addetti alla sicurezza. Molte le richieste d'aiuto giunte agli operatori, ma nella maggior parte dei casi per i disagi subiti, non per emergenze.