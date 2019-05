Maltempo e raffiche di vento: giù un albero, allagamenti

Pioggia, raffiche di vento e calo delle temperature. Anche il Veneziano è stato sferzato dal maltempo che si è abbattuto sulla regione a causa della perturbazione di origine nord atlantica. Intensi acquazzoni, un arbusto sradicato: i vigili del fuoco sono intervenuti a Favaro in via Altinia domenica mattina. Allagamenti soprattutto a Chioggia, interventi in qualche immobile con malfunzionamenti alle pompe idrauliche. Marea sostenuta a Venezia, specie dopo le 23 di sabato, ma successivamente in abbassamento. Una ventina le uscite dei pompieri da mezzanotte, altre nella mattina di domenica per taglio d’alberi e rimozione di cornicioni e manufatti pericolanti a Venezia, Spinea, Chioggia, Jesolo, San Donà, San Stino e Scorzé.

Foto di albero caduto postata su pagina Facebook Sei di Mirano se..

Previsioni

Si attende una domenica di rovesci e temporali, secondo Arpav, con venti da nord-est spesso forti anche sulla costa. Da lunedì pressione in aumento con temperature sotto la media. Mercoledì nuovamente pressione in calo, in arrivo altre precipitazioni.