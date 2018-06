Meteo, ancora tempo instabile con possibili temporali. Corsi d'acqua sotto osservazione

Ancora per le prossime ore il Veneto (provincia di Venezia compresa) sarà interessato da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo è stato dichiarato lo stato di attenzione della protezione civile per "possibili criticità idrogeologiche", dalle 14 di giovedì alle 8 della mattina di sabato 9 giugno, in tutti i bacini idrografici.

Meteo, probabilità di temporali

Le previsioni indicano che un nucleo ciclonico con aria fredda in quota si estende dalla Spagna verso l'Italia centrale. Questa configurazione, unita alla presenza di masse d'aria calda e umida sulla regione, determina condizioni di forte instabilità. Giovedì e venerdì sono quindi probabili, a tratti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale. Possibili anche fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) con quantitativi di pioggia localmente anche consistenti.