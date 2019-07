Nave Costa Deliziosa vicina alla riva in laguna, in mezzo alla tempesta. Reazioni | VIDEO

La nave Costa Deliziosa attraversa il canale, in laguna, nonostante il maltempo e le forti raffiche di vento che oggi, domenica 7 luglio, hanno sferzato il Veneziano, nel pomeriggio. L'accaduto suscita immediate polemiche e reazioni, anche perché, poco distante dalla grande nave un vaporetto è rimasto fermo in mezzo al maltempo. Attesa e timore per le manovre della crociera, sembrata in difficoltà vicino alla riva, e che ha fatto temere il peggio. Il presidente del Porto, Pino Musolino, ha fatto sapere di voler avviare subito un accertamento su quanto accaduto.

Il Porto

Rispetto all’uscita dal porto della Costa Deliziosa questo pomeriggio, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino ha dichiarato - si legge nella nota istituzionale - «Ci riserviamo di avviare una tempestiva verifica per appurare se la nave avesse ricevuto i necessari permessi e avesse ottemperato alle necessarie verifiche. Riteniamo inoltre necessario organizzare al più presto un ulteriore incontro congiunto con la capitaneria di Porto per valutare ed eventualmente sollecitare l’adozione di altre misure atte a garantire che il traffico navale avvenga in piena sicurezza per i cittadini e per la città».

Forti critiche anche sulla pagina Facebook di Veneziamiofuturo:

«Ancora una volta la città di Venezia ha rischiato che accadesse un altro incidente in laguna. Non è più tollerabile una situazione simile, sirene spiegate della Costa e difficoltà di manovra vicino alla riva e ai vaporetti, fare subito chiarezza sull'episodio», scrive Monica Sambo del Pd.