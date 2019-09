Bomba d'acqua tra Portogruaro e San Michele al Tagliamento: interventi dei vigili del fuoco

Bomba d'acqua domenica pomeriggio nelle tre località di Portogruaro, Fossalta di Portogruaro e San Michele al Tagliamento. Il maltempo non ha risparmiato un po' tutto il Veneto, ma un acquazzone particolarmente rilevante ha, infatti, investito i tre comuni provocando forti allagamenti.

La bomba d'acqua

Numerose le telefonate ai vigili del fuoco che sono intervenuti nelle zone più colpite con cinque squadre. I rispettivi comuni si sono a loro volta attivati per coadiuvare nelle operazioni di messa in sicurezza dei territori. In particolari si sono verificati allagamenti di garage e scantinati. Anche qualche appartamento non è stato risparmiato dalla straordinaria quantità di acqua riversata in pochi minuti. Non risultano, al momento, feriti.