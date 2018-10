Maltempo, alberi a terra e interventi dei pompieri. Mercoledì riaprono le scuole

Non solo Venezia. Nella giornata di lunedì il maltempo ha interessato tutto il Veneto, inclusa la provincia lagunare. Il forte vento e la pioggia - fortunatamente non troppo abbondante - non hanno risparmiato Mestre e il litorale, con numerosi interventi dei vigili del fuoco soprattutto in conseguenza alla caduta di alberi sulle strade. La situazione è tenuta sotto controllo, compreso il livello dei corsi d'acqua che, nel Veneziano, è rimasto entro i limiti. Nessun ferito, finora. L’Unità di crisi attivata dalla Regione ha diffuso un aggiornamento nel tardo pomeriggio, annunciando che l'attenzione resta concentrata sulla parte terminale del Piave, del Livenza e del Tagliamento. Un cedimento arginale del Lemene, a Caorle, è già stato risolto.

Alberi giù, incendio a Venezia

Nel Veneziano sono state eseguite dai pompieri 68 operazioni di soccorso, la maggior parte delle quali per caduta di alberi pali, dissesti statici, prosciugamenti e recupero di oggetti pericolosi per la navigazione. Interventi a Venezia, Mestre, Eraclea, Campagna Lupia, Santa Maria di Sala, Mira, Chioggia, Portogruaro. A Mestre un grande albero è crollato su viale San Marco intorno alle 18.30, occupando tutta la carreggiata e bloccando il transito del tram. Presenti i carabinieri, la viabilità è stata ripristinata due ore più tardi. In corso ancora 70 richieste, quasi tutte legate al maltempo. Prima, alle 14.30, i pompieri di Venezia sono stati chiamati in calle dell’Ospedale, a Castello, per l’incendio di un negozio di detersivi. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile sono terminate dopo circa due ore. A San Michele al Tagliamento dispiegati i mezzi per il pompaggio ad alta capacità con 28 operatori per eventuali criticità del Tagliamento. I turni del Comando sono stati raddoppiati per far fronte all'emergenza.

Linee elettriche e blackout

Possibili anche danni alle linee elettriche: Enel comunica che interventi sono in corso nelle province più colpite della Penisola, tra cui Venezia. Il personale di E-Distribuzione, la società del Gruppo che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta operando per riparare le linee danneggiate. Per segnalare guasti è possibile contattare il numero verde 803.500. A Mestre la zona commerciale è rimasta senza luce a causa di un blackout: il Decathlon, insieme ad altri negozi dell'area, è stato chiuso in anticipo.

Scuole riaperte da mercoledì

Proprio per evitare rischi ieri era stata decretata, a scopo precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (università comprese) in tutta la provincia per due giorni, lunedì e martedì. Oggi la prefettura ha confermato il provvedimento, annunciando che l'attività didattica riprenderà regolarmente da mercoledì 31 ottobre.