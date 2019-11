Il maltempo non dà tregua: continua il rischio di esondazioni e allagamenti

Prosegue in Veneto l’ondata di maltempo, anche se in progressiva attenuazione. È ancora allerta "arancione" per il rischio allagamenti ed esondazioni nel bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento, nel Veneziano. Il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha avvisato che fino alle 20 di domani, mercoledì 20 novembre, a causa delle precipitazioni che proseguiranno anche nel pomeriggio odierno, rimangono sotto osservazione per criticità idraulica e idrogeologica tutti i bacini del Veneto.

Dalla questa notte le precipitazioni tenderanno a diradarsi e ad attenuarsi a partire da sud e da ovest. Nelle prime ore di domani sono comunque possibili residui fenomeni sparsi specie a est, di scarsa entità, in successivo esaurimento.