Violento maltempo: tetti scoperchiati, albero caduto su una casa di cura FOTO

Tetti scoperchiati, rami e alberi caduti. Un arbusto sradicato dalla forza del vento e dal violento maltempo si è abbattuto oggi, lunedì 29 giugno, su una casa di cura a Teglio Veneto, in via dell'Unione. I vigili del fuoco stanno lavorando nella zona dalle 15.30. Sono state interessate le coperture di due abitazioni e di un capanno agricolo e di produzione di mangimi, da cui si sono staccate parti di pannelli in vetro fibra: la Agrinord di via dell'Artigianato. Fortunatamente nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Raffiche forti e un rovescio temporalesco hanno interessato la zona, ma in generale il vento si è alzato un po' ovunque nelle aree del Veneto orientale e del litorale.

Dieci chiamate per soccorsi

I vigili del fuoco sono accorsi a Teglio con squadre da San Donà, Portogruaro e Mestre e sono rimasti all'opera per ripristinare la sicurezza, rimuovendo ostacoli alla circolazione ed elementi pericolosi. Le richieste di soccorso sono state una decina.

La possibilità di fenomeni atmosferici localmente intensi era stata prevista nelle ore scorse dalle previsioni meteo pubblicate nel bollettino dell'Arpav. Raffiche di vento, nel pomeriggio, si sono verificate anche nelle zone più meridionali, sia nell'entroterra che sulla costa, in questo caso però senza creare danni e con il cielo che si è mantenuto perlopiù sereno.