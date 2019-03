Danni limitati per il vento forte, vigili del fuoco al lavoro da ieri sera

Il vento di Bora è arrivato come previsto e le raffiche hanno causato qualche disagio in provincia, ma non si sono registrate situazioni gravi. Tante le telefonate ai vigili del fuoco, a partire da ieri sera e fino a stamattina, per segnalare alberi o rami caduti, ma anche cartelli stradali e reti dei cantieri divelte. In tutto sono stati una trentina gli interventi dei pompieri, concentrati in particolare tra Venezia e Mestre ma anche sul litorale. Difficoltà anche a Punta San Giuliano: nella notte alcune delle barche delle associazioni sportive sono crollate a terra a causa della forza del vento.

Meteo

La serata di lunedì e una parte della notte sono state caratterizzate da piogge e temporali. Già la mattina di martedì, comunque, il cielo era quasi completamente sgombro e il meteo nuovamente sereno. Per la giornata, il servizio Arpav annuncia cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. I venti, in pianura, sono deboli o moderati.