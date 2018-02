Iniziative di European Silk Road dedicate a vino Malvasia e olio, simboli del Mediterraneo

“Malvasie senza confini” e “Olivo, olio, civiltà”, le due nuove azioni pilota della rete internazionale European Silk Road, fondata e gestita da Marco Polo System (presentazione a Venezia giovedì 15 febbraio), vogliono promuovere e tutelare elementi antichissimi della produttività euro-mediterranea, partendo da Venezia e agendo in rete con i Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo orientale. Protagonisti di narrazioni e miti fin dai primordi della letteratura, olio e vino sono da sempre parte della vita quotidiana, e oggi possono essere motore di sviluppo.

I partner del progetto

La piattaforma European Silk Road comprende 18 partner internazionali, tra cui Assonautica Italiana, i Comuni greci di Corfù e Igoumenitsa, la Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo e la marchigiana Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, di cui fa parte la città di Pesaro. Tre dei partner della rete sono protagonisti delle due nuove pilot action lanciate a Venezia: la città costiera fortificata di Monemvasià, nel sud della Grecia continentale, che dà il nome al vitigno Malvasia, è entrata a far parte del network nell’agosto del 2017, così come la municipalità di Pylos-Nestoros, territorio votato al turismo e alla produzione olearia di qualità. L’Istria partecipa alla rete con la Fondazione Ars et Labor, laboratorio di progettazione europea che opera dalla sede di Dignano, ricavata in un antico convento ristrutturato dal presidente, l’architetto Bruno Girardello, responsabile del recupero della “Malvasia” (denominazione antica delle cantine di Venezia nei secoli della Serenissima) di San Cassiano, a pochi passi da Rialto.

