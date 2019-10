Malviventi in gioielleria tentano la rapina e aggrediscono il proprietario

Due malviventi hanno fatto irruzione in una gioielleria a Dolo, martedì sera, intorno alle 19, tentando la rapina mentre il titolare si preparava a chiudere il negozio, in piazzetta Aldo Moro. Un colpo veloce che non ha però lasciato il tempo ai ladri di portarlo a termine, visto l'arrivo tempestivo dei carabinieri sul posto. Pronta anche la reazione del titolare che non è rimasto fermo e ha reagito all'accaduto, trovandosi coinvolto in una colluttazione con i delinquenti. Alla fine i due hanno preferito darsi alla fuga. Il fatto riportato dalla Nuova Venezia.