La salma della giovane mamma Francesca Schirinzi è tornata nel Salento

Dopo l’autopsia i funerali. La salma della giovane mamma Francesca Schirinzi, 34enne di Castrignano del Capo (che viveva con il marito ad Annone Veneto), deceduta all’alba di mercoledì 13 marzo, a Oderzo, durante il parto naturale del suo secondo bambino, è tornata nel Salento.

I funerali

I famigliari hanno ottenuto il nullaosta dall’autorità giudiziaria. Il funerale sarà celebrato sabato prossimo, a Castrignano del Capo. Al termine dell’autopsia la salma è stata trasportata al Comune di origine della giovane mamma, per la sepoltura. Il rito comincerà intorno alle 14. La comunità si è intanto stretta attorno alla famiglia di Francesca, distrutta da un dolore assurdo, in un momento che sarebbe dovuto invece essere di festa per tutti, compresa la piccola primogenita di appena quattro anni.