Felice Maniero condannato a quattro anni per maltrattamenti alla compagna

Felice Maniero è stato condannato a quattro anni di carcere a Brescia per maltrattamenti alla compagna. Nel processo con rito abbreviato l'accusa aveva chiesto una pena di 6 anni e 8 mesi, ma «sono stati derubricati alcuni reati, che non hanno fatto scattare il codice rosso, entrato in vigore successivamente rispetto agli episodi contestati», ha spiegato ad Adnkronos il difensore, l'avvocato Luca Broli.

L'ex boss della mala del Brenta ha rifiutato di collegarsi dal carcere di Voghera "per motivi di salute". Il giudice ha rinviato la lettura della sentenza disponendo una verifica in carcere delle condizioni di Maniero, ma il medico ha stabilito che si trattava di "sintomatologia pretestuosa" e così è stato emesso il verdetto. Per il legale, «alcune sue iniziative in udienza e la decisione discutibile di non collegarsi oggi forse non hanno aiutato».

«Ci vorranno 15 giorni per le motivazioni, poi valuterò se fare appello, ma sono orientato a presentarlo», ha aggiunto l'avvocato. Il difensore ricorda che Maniero «si è scusato con la compagna» e ora, oltre all'appello, si prepara anche a riproporre la richiesta per ottenere i domiciliari, visto che la vittima si troverebbe in una struttura protetta e questo farebbe venir meno la possibile reiterazione del reato. Maniero, dice ancora l'avvocato, «ha dei problemi di salute. Con il Covid avevamo fatto istanza per ottenere i domiciliari, ora vista la situazione del coronavirus, le condizioni di salute e la sentenza riproporremo, a breve, la richiesta per avere i domiciliari».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maniero era stato arrestato lo scorso autunno dalla squadra mobile della questura di Brescia in seguito alla denuncia presentata dalla compagna. Nella lettura della sentenza, il giudice ha dichiarato l'imputato responsabile di maltrattamenti aggravati, lesioni personali e violenza privata, con l'aggravante di aver commesso i reati in presenza di minore. Il risarcimento alla donna è stato quantificato in 25mila euro, oltre al pagamento delle spese processuali.