"Side by Side", in centinaia a Chioggia per mostrare la faccia solidale del Veneto VD

Erano più di un migliaio a Chioggia sabato pomeriggio per mostrare come il Veneto dell'accoglienza esista e, anzi, intende alzare il più possibile la voce. La città clodiense per un giorno è diventata la capitale dell'associazionismo che, giorno dopo giorno, si prodiga per migliorare il livello di integrazione dei richiedenti asilo. A pochi chilometri di distanza sorge l'ex base Nato di Conetta, diventata simbolo di un certo modo di gestire l'emergenza immigrazione.

Fianco a fianco

"Side by side, la marcia per l'umanità del Veneto che accoglie", questo lo striscione sdrotolato dai manifestanti, tra loro diversi migranti, che verso le 16 si sono messi in marcia da piazzale Europa alla volta del centrale corso del Popolo, in pieno centro storico. Hanno fatto capolino cartelli e slogan: è stata deposta una corona di fiori in laguna in corrispondenza dell'isola dell'Unione, in ricordo di quanti tra i migranti hanno perso la vita durante i loro viaggi della speranza attraverso il Mediterraneo, senza dimenticare Pateh Sabally, il gambiano spirato in Canal Grande 2 anni fa e Sandrine Bakayoko, la giovane ivoriana deceduta dopo un malore accusato nell'ex base di Conetta.

"Diritti per tutti"

"Da tutto il Veneto in piazza per i diretti dei migranti, contro l'odio e la violenza razzista - hanno dichiarato gli organizzatori - Questa è una piattaforma antirazzista, per i diritti e la giustizia sociale. Questo è l'argine alla deriva fascista e di guerra ai migranti. Solidali con Macerata". Tra musiche e balli, al megafono sono stati spiegati i motivi della marcia: "Non ci sarà una pace in questo pianeta finché i diritti non saranno rispettati nel mondo - ha affermato un rappresentante dei migranti - Abbiamo diritto a una buona accoglienza, alla formazione e al lavoro. In tutto il mondo esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza. Costruiremo insieme il futuro di questo Paese, l'Italia è un bel Paese".