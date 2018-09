I ragazzi del Lo.Co non mollano: "Le nostre iniziative in tutta la città"

"Questo è solo il primo passo, non ci fermeremo". Non hanno intenzione di mollare i ragazzi del Lo.Co, il laboratorio di via Piave prima occupato e poi, nei giorni scorsi, sgomberato dalle forze dell'ordine. Una cinquantina di giovani si è data appuntamento sabato pomeriggio di fronte al municipio di via Palazzo per un'assemblea pubblica, che è stata presidiata per tutto il tempo da decine di uomini della polizia, dei carabinieri, dei vigili urbani e della guardia di finanza.

"Porteremo le nostre iniziative in tutta la città"

"Abbiamo provato a costruire un'alternativa per i giovani in questi anni. Lo abbiamo fatto attraverso assemblee, dibattiti e concerti. Forse al sindaco disturba la nostra presenza - ha detto al microfono uno degli esponenti del gruppo -. Abbiamo realizzato iniziative per il quartiere e continueremo in tutta la città". I ragazzi intendono portare i loro progetti culturali soprattutto nelle aree più degradate. "Abbiamo costruito qualcosa di nuovo rispetto al modello che ci sta imponendo questa giunta - ha aggiunto un altro esponente -. Dalle grandi navi alla costruzione di alberghi, l'amministraazione sta imponendo una trasformazione di Venezia e Mestre in un grande parco giochi per turisti e Mestre in questo gioca il ruolo di dormitorio low cost".

Nuova assemblea la prossima settimana

Questo, per i ragazzi, "non lascia più spazio ai cittadini - hanno concluso -. L'unica soluzione proposta dalla giunta è la militarizzazione, noi intendiamo continuare con i nostri progetti e portare le nostre iniziative nei luoghi più sensibili". I ragazzi hanno annunciato un'altra assemblea pubblica prevista per giovedì alle 17 sotto la torre di piazza Ferretto.