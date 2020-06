No Nav: un megastriscione contro grandi navi, monocultura turistica e inquinamento FT

Seconda catena umana dopo quella del primo giugno a Venezia che ha raccolto centinaia di militanti del Comitato area ex gasometri e cittadini, per dire No alla realizzazione di residence di lusso a Castello e agli approdi alle Fondamente Nuove per i lancioni gran turismo in città. Oggi, sabato 13 giugno, sono tornati in scena alle Zattere i No Nav. Famiglia allargata quella del comitato No Grandi Navi veneziano, per accogliere il tema della residenzialità, dell'inceneritore di Fusina e della monocultura turistica nella città lagunare. Diverse le sensibilità, unico l'impegno: contrastare la speculazione, puntare a un modello di città vivibile, sostenibile, a misura di uomo e di residenti. «Migliaia di persone oggi a Venezia per lanciare un messaggio sull'importanza della tutela di questa città che sta dicendo basta. Basta con la speculazione sul territorio, sulla salute e sulla vita delle persone», si legge in un post Twitter global_project.

La speculazione

La manifestazione è stata lanciata nei giorni scorsi anche da Opzione Zero, uno dei comitati che contastano la realizzazione della terza linea dell'impianto del termovalorizzatore di Ecoprogetto a Fusina. Per questa opera è stato chiesto e ottenuto il parere Via (valutazione impatto ambientale) regionale. Ma ora l'assessore all'Ambiente della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin vuole un tavolo con il governo, e con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, per procedere con lo step successivo: l'Aia (autorizzazione integrata ambientale).

Un modello diverso

«La catena umana da San Basilio a punta della Dogana - ha scritto sui social il comitato Opzione Zero - vuole riaffermare ancora una volta che l'unico futuro possibile e necessario per Venezia, per il territorio metropolitano e regionale, è quello che guarda alla riconversione ecologica, al lavoro degno, alla giustizia sociale, alle relazioni solidali. Mose, grandi navi, inceneritore, Pedemontana e il fossile rappresentano nel nostro territorio quel sistema predatorio finalizzato a consolidare un blocco di potere politico, economico, finanziario senza scrupoli». Contro l'inceneritore si è schierato ripetutamente anche il presidente della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin. Contro le grandi navi il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano Giovanni Andrea Martini.