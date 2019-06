In migliaia al corteo contro le grandi navi a Venezia VIDEO

Migliaia di persone in corteo sabato pomeriggio per manifestare contro le grandi navi a Venezia. La protesta è partita dalle Zattere e il percorso prevede il passaggio all'Accademia, a Santo Stefano fino a Sant'Angelo. Gli organizzatori, il comitato No Grandi Navi, avevano chiesto di poter andare in piazza San Marco ma la prefettura ha negato l'accesso. In migliaia sono riuniti al grido di «Fuori le navi dalla laguna».

I manifestanti sembra che vogliano comunque arrivare a San Marco, ma la presenza di forze dell'ordine è massiccia. «Questo divieto è non solo insensato, quasi offensivo - spiega Tommaso Cacciari, leader della protesta -. La lettera del prefetto suona quasi come una presa in giro. Le Zattere non sono mai state così piene. Queste navi vanno fermate subito e noi vogliamo manifestare nel cuore della nostra città». La manifestazione è nata a seguito dell'incidente di domenica scorsa, quando la Msc Opera ha travolto un battello fluviale lungo il Canale della Giudecca. La procura ha aperto un'inchiesta e proprio venerdì sono stati conferiti gli incarichi per eseguire una perizia tecnica che accerti le cause dell'incidente.

«Questi giganti devono uscire dalla laguna - dice Gianfranco Bettin, presidente della municipalità di Marghera e presente al corteo -. Sono incompatibili con l'equilibrio dell'ecosistema, oltre che pericolosi per la città. Su queste cose bisogna discutere di centimetri, di emissioni, dell'impatto sulle maree. Se qualche anno fa fossero stati fatti dei progetti si sarebbero potuti studiare uno a uno. Adesso dobbiamo mettere i vincoli che impediscano che queste navi continuino a mettere in pericolo la città, le persone e l'ecosistema lagunare».

Intorno alle 18 il corteo ha raggiunto piazza San Marco, ma di fronte ha trovato le forze dell'ordine che hanno bloccato l'accesso. «Vergogna» hanno urlato i manifestanti.

