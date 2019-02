Futuro al lavoro, i sindacati: «La legge di bilancio non dà risposte al Paese»

Cgil, Cisl e Uil territoriali hanno spiegato venerdì le ragioni che porteranno in piazza il 9 febbraio sindacati, lavoratori e pensionati contro la legge di bilancio del governo giallo-verde. «Non crea lavoro, non punta sugli investimenti. Quota 100 e reddito di cittadinanza sono misure tiepide, non capaci di incidere significativamente sulla povertà e sul sistema previdenziale del Paese. Il rischio è di peggiorare l'attuale situazione di recessione, anche nel territorio».