«Emergenza climatica», la mobilitazione di studenti, sindacati e sinistra veneziana

Venezia si scopre giovane, venerdì mattina, quando il percorso da piazzale Roma e dalla stazione dei treni, lungo le vie della città, è carico di studenti in mobilitazione per il clima. Sulla scia delle manifestazioni del venerdì in tutta Italia, che si richiamano agli appelli di Greta Thunberg, Venezia, i ragazzi veneziani soprattutto, rispondono. Sciopero "autorizzato" confermano, non sarà necessario presentare lunedì la giustificazione a scuola. Al Foscarini gli alunni sono «presenti fuori aula».