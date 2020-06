Un manuale di istruzioni per gli albergatori di Jesolo

Un manuale operativo aiuterà gli albergatori di Jesolo e i loro collaboratori a lavorare in sicurezza e nel rispetto delle norme dettate dai protocolli governativi per la cosiddetta “fase 3” dell'emergenza coronavirus. Il documento si chiama “Secure Clean Hotel” ed è stato realizzato, per conto di Aja (Associazione jesolana albergatori) dall'azienda Teamwork, con il sostegno di Fidimpresa e Gianfranco Galesso & Partners, per fare ordine tra le norme e anche per dare una linea comune da seguire. «Abbiamo voluto aiutare a conoscere ed approfondire le regole, per poi metterle in pratica - ha spiegato il presidente Aja, Alberto Maschio - elevando così la qualità dei servizi offerti, che sarà standardizzata per tutto il comparto alberghiero».

Pulizia e sicurezza

Così viene spiegato nel manuale: «Secure Clean Hotel nasce per offrire consigli e strumenti necessari alle nuove esigenze di pulizia e sicurezza e per aiutare le strutture ricettive ad applicare gli standard corretti e a mantenere la fiducia degli ospiti. Quelli proposti sono suggerimenti che ciascuna realtà valuta e adatta alle proprie caratteristiche e alle disposizioni della regione di appartenenza. Le procedure e i comportamenti contenuti nella guida vanno considerati come un’integrazione alle normali attività di pulizia e controllo che ogni struttura deve già mettere in pratica. La guida verrà aggiornata sulla base di eventuali nuove normative». Si va, dunque, dalle regole da rispettare per la prevenzione e la sicurezza per i collaboratori ai prodotti da utilizzare, alla sanificazione di spazi, ambienti e singoli oggetti (come, ad esempio, i cuscini nelle camere).

L'associazione ha previsto anche dei corsi online gratuiti per i soci e per il personale. Infine, nei giorni scorsi è stato istituito un gruppo di lavoro, composto da quattro professionisti (uno psicologo, uno studio legale, un esperto in marketing ed un consulente per le risorse umane), che risponderà alle necessità specifiche degli albergatori nella programmazione dell'attività.