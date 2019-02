Le condizioni di Manuel Bortuzzo sono critiche: «Decisive le prossime 48 ore»

Manuel Bortuzzo, la promessa del nuoto italiano colpito da un proiettile sabato notte a Roma, è in condizioni critiche. Un proiettile lo avrebbe raggiunto a un fianco perforandogli un polmone, e il timore è che abbia leso il midollo all’altezza dell’undicesima vertebra. Il dramma fuori da un pub all'Axa, fra Ostia e la Capitale. Bortuzzo, 19enne trevigiano molto conosciuto anche a Portogruaro (dove si è allenano in passato), è stato colpito da un proiettile vagante e sarebbe stato ferito per errore.

La chiamata alla polizia è arrivata poco prima delle 2. Si segnalava una rissa tra due gruppi di persone, una ventina in tutto. Bortuzzo, a Ostia da ottobre ospite presso il polo natatorio della Federazione Italiana Nuoto, era al pub per una serata con amici ed era totalmente estraneo alla rissa. L’ipotesi è che Bortuzzo sia stato ferito per sbaglio in una vendetta-lampo dopo una rissa.

Manuel Bortuzzo ferito a Roma fuori da un pub: come sta

Quando i poliziotti di Ostia sono arrivati sul posto lo hanno trovato a terra ferito. Testimoni avrebbero sentito tre spari. Trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, le condizioni di Bortuzzo ne hanno richiesto il trasferimento al San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono gravi. Manuel Bortuzzo e la ragazza avevano cercato di andare nel locale, ma non erano stati fatti entrare proprio perché c’era stata la rissa. Forse il nuotatore è stato confuso con uno dei protagonisti della rissa. «Ho fatto in tempo solo a sentire queste parole, è stato terribile, non sapevo cosa fare: ci eravamo fermati per comprare le sigarette al distributore automatico. Poi qualcuno ci ha urlato contro e gli spari», racconta al Corriere della Sera la fidanzata 16enne.

«È stato operato, è in condizioni critiche, i medici dicono che ci vorranno 48 o 72 ore per capire meglio le sue condizioni». Così il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. Bortuzzo è stato sottoposto dapprima a un intervento d'urgenza per bloccare l'emorragia interna al torace provocata dal proiettile, che si sarebbe fermato su una vertebra. Poi è stato sottoposto anche a un'operazione neurochirurgica per la rimozione del proiettile, rimasto integro, che si era fermato nella parte destra all'altezza dell'undicesima vertebra. L'intervento è stato effettuato dal professor Alberto Delitala. La prognosi rimane riservata. Prima delle prossime 48 ore non è possibile stabilire eventuali danni per la mobilità.

Chi è Manuel Bortuzzo

«Un bravo ragazzo» arrivato da Treviso a Roma per mettersi alla prova e fare il grande salto nello sport: Manuel Bortuzzo, ferito nella notte in una sparatoria all'Axa, è una promessa del nuoto e Stefano Morini, coach della nazionale, ne racconta al telefono con l'ANSA personalità e sogni agonistici. «Si è messo in gioco trasferendosi nella Capitale per provare a dimostrare, prima di tutto a se stesso, che può lasciare il segno nel nuoto che conta. Si allena con Detti e Paltrinieri, e già questo per lui è un grande scuola». Morini spiega ancora scosso come il gruppo azzurro sia stato informato di quanto successo nella notte nel quartiere Axa. «Abbiamo saputo stamattina presto», dice con trepidazione per gli sviluppi clinici. «Manuel è una persona tranquillissima, nessuna esuberanza: lui è uno di quei ragazzi che definisci 'buoni'».